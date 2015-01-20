Ливерпуль - Челси

|11 тур
|8 ноября, суббота
|15:45
|Ливерпуль
|1:2
|Челси
|36 тур
|27 апреля, воскресенье
|17:05
|Ливерпуль
|0:2
|Челси
|19 тур
|29 декабря, воскресенье
|20:00
|Челси
|2:1
|Ливерпуль
|34 тур
|21 апреля, воскресенье
|19:00
|Ливерпуль
|2:2
|Челси
|11 тур
|11 ноября, воскресенье
|20:00
|Челси
|1:1
|Ливерпуль
|37 тур
|8 мая, вторник
|23:00
|Ливерпуль
|4:1
|Челси
|12 тур
|20 ноября, воскресенье
|20:00
|Челси
|1:2
|Ливерпуль
|26 тур
|6 февраля, воскресенье
|19:00
|Челси
|0:1
|Ливерпуль
|11 тур
|7 ноября, воскресенье
|19:00
|Ливерпуль
|2:0
|Челси
|37 тур
|2 мая, воскресенье
|16:30
|Ливерпуль
|0:2
|Челси
|8 тур
|4 октября, воскресенье
|19:00
|Челси
|2:0
|Ливерпуль
|1/4 финала
ответный матч
|14 апреля, вторник
|22:45
|Челси
|4:4
|Ливерпуль
|1/4 финала
ответный матч
|8 апреля, среда
|22:45
|Ливерпуль
|1:3
|Челси
|24 тур
|1 февраля, воскресенье
|19:00
|Ливерпуль
|2:0
|Челси
|9 тур
|26 октября, воскресенье
|16:30
|Челси
|0:1
|Ливерпуль
|1/2 финала
ответный матч
|30 апреля, среда
|22:45
|Челси
|3:2
|Ливерпуль
|1/2 финала
ответный матч
|22 апреля, вторник
|22:45
|Ливерпуль
|1:1
|Челси