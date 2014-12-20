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Судьи
Главный судья:
Вальтер Лопес

Реал - Сан-Лоренсо

20.12.2014, Суббота, 22:30 мск Марракеш, стадион Стад де Марракеш Трансляция: "Eurosport 2" 22:30 (прямая) Клубный чемпионат мира, Финал Реал - Сан-Лоренсо
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