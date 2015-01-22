Наполи - Удинезе

|3 тур
|21 сентября, воскресенье
|20:00
|Удинезе
|1:0
|Наполи
|34 тур
|19 апреля, суббота
|17:00
|Удинезе
|1:1
|Наполи
|15 тур
|7 декабря, суббота
|23:45
|Наполи
|3:3
|Удинезе
|26 тур
|25 февраля, понедельник
|22:00
|Удинезе
|0:0
|Наполи
|7 тур
|7 октября, воскресенье
|22:45
|Наполи
|2:1
|Удинезе
|28 тур
|18 марта, воскресенье
|23:45
|Удинезе
|2:2
|Наполи
|9 тур
|26 октября, среда
|22:45
|Наполи
|2:0
|Удинезе
|33 тур
|17 апреля, воскресенье
|22:45
|Наполи
|1:2
|Удинезе
|14 тур
|28 ноября, воскресенье
|17:00
|Удинезе
|3:1
|Наполи
|23 тур
|7 февраля, воскресенье
|17:00
|Удинезе
|3:1
|Наполи
|4 тур
|19 сентября, суббота
|20:00
|Наполи
|0:0
|Удинезе
|22 тур
|31 января, суббота
|20:15
|Наполи
|2:2
|Удинезе
|3 тур
|21 сентября, воскресенье
|17:00
|Удинезе
|0:0
|Наполи