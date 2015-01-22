Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Даниэле Орсато (Чио)

Наполи - Удинезе

22.01.2015, Четверг, 23:00 мск Неаполь, стадион Диего Армандо Марадона Италия. Кубок, 1/8 финала Наполи - Удинезе
Италия. Серия А (2014/2015)
3 тур
21 сентября, воскресенье 20:00 Удинезе 1:0 Наполи
Италия. Серия А (2013/2014)
34 тур
19 апреля, суббота 17:00 Удинезе 1:1 Наполи
15 тур
7 декабря, суббота 23:45 Наполи 3:3 Удинезе
Италия. Серия А (2012/2013)
26 тур
25 февраля, понедельник 22:00 Удинезе 0:0 Наполи
7 тур
7 октября, воскресенье 22:45 Наполи 2:1 Удинезе
Италия. Серия А (2011/2012)
28 тур
18 марта, воскресенье 23:45 Удинезе 2:2 Наполи
9 тур
26 октября, среда 22:45 Наполи 2:0 Удинезе
Италия. Серия А (2010/2011)
33 тур
17 апреля, воскресенье 22:45 Наполи 1:2 Удинезе
14 тур
28 ноября, воскресенье 17:00 Удинезе 3:1 Наполи
Италия. Серия А (2009/2010)
23 тур
7 февраля, воскресенье 17:00 Удинезе 3:1 Наполи
4 тур
19 сентября, суббота 20:00 Наполи 0:0 Удинезе
Италия. Серия А (2008/2009)
22 тур
31 января, суббота 20:15 Наполи 2:2 Удинезе
3 тур
21 сентября, воскресенье 17:00 Удинезе 0:0 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
21 тур
2 февраля, суббота 22:30 Наполи 3:1 Удинезе
2 тур
2 сентября, воскресенье 17:00 Удинезе 0:5 Наполи
...
  • Читайте нас: 