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Судьи
Главный судья:
Дино Томмази (Бассано дель Граппа)

Милан - Сассуоло

13.01.2015, Вторник, 23:00 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Италия. Кубок, 1/8 финала Милан - Сассуоло
Италия. Серия А (2014/2015)
17 тур
6 января, вторник 17:00 Милан 1:2 Сассуоло
Трофео ТИМ 2014

24 августа, воскресенье 00:45 Сассуоло 0:2 Милан
Италия. Серия А (2013/2014)
38 тур
18 мая, воскресенье 22:45 Милан 2:1 Сассуоло
19 тур
12 января, воскресенье 23:45 Сассуоло 4:3 Милан
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