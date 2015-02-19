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Судьи
Главный судья:
Иштван Вад (Будапешт)

Селтик - Интер

19.02.2015, Четверг, 23:05 мск Глазго, стадион Селтик Парк Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Селтик - Интер
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 6 5 1 0 21:8 +13 16
2. Селтик 6 2 2 2 10:11 -1 8
3. Динамо Зб 6 2 0 4 12:15 -3 6
4. Астра 6 1 1 4 6:15 -9 4
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