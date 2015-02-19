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Судьи
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо (Мадрид)

Тоттенхэм - Фиорентина

19.02.2015, Четверг, 23:05 мск Лондон, стадион Уайт Харт Лэйн Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Тоттенхэм - Фиорентина
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бешикташ 6 3 3 0 11:5 +6 12
2. Тоттенхэм 6 3 2 1 9:4 +5 11
3. Астерас 6 1 3 2 7:10 -3 6
4. Партизан 6 0 2 4 1:9 -8 2
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