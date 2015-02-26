Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Чунейт Чакир (Стамбул)

Зенит - ПСВ

26.02.2015, Четверг, 20:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: "НТВ" 19:45 (прямая) Лига Европы, 1/16 финала , ответный матч Зенит - ПСВ
Первый матч: 1 - 0
Лига Европы (2014/2015)
Квалификация, 1/16 финала
первый матч		 19 февраля, четверг 21:00 ПСВ 0:1 Зенит
...
  • Читайте нас: 