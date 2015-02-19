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Судьи
Главный судья:
Паоло Тальявенто (Терни)

ПСВ - Зенит

19.02.2015, Четверг, 21:00 мск Эйндховен, стадион Филипс Трансляция: "НТВ ПЛЮС Футбол 1" 20:00 (прямая) Лига Европы, 1/16 финала , первый матч ПСВ - Зенит
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М 6 6 0 0 9:3 +6 18
2. ПСВ 6 2 2 2 8:8 0 8
3. Эшторил 6 1 2 3 7:8 -1 5
4. Панатинаикос 6 0 2 4 6:11 -5 2
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