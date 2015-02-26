Зальцбург - Вильярреал

|Квалификация, 1/16 финала
первый матч
|19 февраля, четверг
|23:05
|Вильярреал
|2:1
|Зальцбург
|Квалификация, 1/16 финала
первый матч
|19 февраля, четверг
|23:05
|Вильярреал
|2:1
|Зальцбург
|Квалификация, 6 тур
|17 декабря, четверг
|23:05
|Вильярреал
|0:1
|Зальцбург
|Квалификация, 2 тур
|1 октября, четверг
|21:00
|Зальцбург
|2:0
|Вильярреал
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|6
|5
|1
|0
|21:8
|+13
|16
|2.
|Селтик
|6
|2
|2
|2
|10:11
|-1
|8
|3.
|Динамо Зб
|6
|2
|0
|4
|12:15
|-3
|6
|4.
|Астра
|6
|1
|1
|4
|6:15
|-9
|4