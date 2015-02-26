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Судьи
Главный судья:
Кенн Хансен (Копенгаген)

Зальцбург - Вильярреал

26.02.2015, Четверг, 21:00 мск Зальцбург, стадион Ред Булл Арена Лига Европы, 1/16 финала , ответный матч Зальцбург - Вильярреал
Первый матч: 1 - 2
Лига Европы (2014/2015)
Квалификация, 1/16 финала
первый матч		 19 февраля, четверг 23:05 Вильярреал 2:1 Зальцбург
Лига Европы (2009/2010), группа G
Квалификация, 6 тур
17 декабря, четверг 23:05 Вильярреал 0:1 Зальцбург
Квалификация, 2 тур
1 октября, четверг 21:00 Зальцбург 2:0 Вильярреал
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 6 5 1 0 21:8 +13 16
2. Селтик 6 2 2 2 10:11 -1 8
3. Динамо Зб 6 2 0 4 12:15 -3 6
4. Астра 6 1 1 4 6:15 -9 4
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