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Судьи
Главный судья:
Феликс Цвайер (Берлин)

Андерлехт - Динамо

19.02.2015, Четверг, 23:05 мск Брюссель, стадион Констант Ванден Сток Трансляция: "НТВ" 22:50 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол 1" 22:55 (прямая) Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Андерлехт - Динамо
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