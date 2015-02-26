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Судьи
Главный судья:
Рудди Буке (Амьен)

Спортинг - Вольфсбург

26.02.2015, Четверг, 23:05 мск Лиссабон, стадион Жозе Алваладе Лига Европы, 1/16 финала , ответный матч Спортинг - Вольфсбург
Первый матч: 0 - 2
Лига Европы (2014/2015)
Квалификация, 1/16 финала
первый матч		 19 февраля, четверг 21:00 Вольфсбург 2:0 Спортинг
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