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Судьи
Главный судья:
Лиран Лиани (Петах-Тиква)

Атлетик - Торино

26.02.2015, Четверг, 23:05 мск Бильбао, стадион Сан Мамес Баррия Лига Европы, 1/16 финала , ответный матч Атлетик - Торино
Первый матч: 2 - 2
Лига Европы (2014/2015)
Квалификация, 1/16 финала
первый матч		 19 февраля, четверг 21:00 Торино 2:2 Атлетик
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