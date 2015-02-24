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Судьи
Главный судья:
Матеу Лаос (Валенсия)

Ювентус - Боруссия

24.02.2015, Вторник, 22:45 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Трансляция: "НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая) Лига чемпионов, 1/8 финала , первый матч Ювентус - Боруссия
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Атлетико М 6 4 1 1 14:3 +11 13
2. Ювентус 6 3 1 2 7:4 +3 10
3. Олимпиакос 6 3 0 3 10:13 -3 9
4. Мальме 6 1 0 5 4:15 -11 3
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