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Судьи
Главный судья:
Энрике Оссес (Сантьяго)

Крус Асуль - Реал

16.12.2014, Вторник, 22:30 мск Марракеш, стадион Стад де Марракеш Клубный чемпионат мира, 1/2 финала Крус Асуль - Реал
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