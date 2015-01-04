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Сток Сити - Рексхэм

04.01.2015, Воскресенье, 18:00 мск Сток-он-Трент, стадион Британниа Стэдиум Англия. Кубок, 3 раунд Сток Сити - Рексхэм
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