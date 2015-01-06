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Эвертон - Вест Хэм

06.01.2015, Вторник, 22:45 мск Ливерпуль, стадион Гудисон Парк Англия. Кубок, 3 раунд Эвертон - Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
12 тур
22 ноября, суббота 18:00 Эвертон 2:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
28 тур
1 марта, суббота 19:00 Эвертон 1:0 Вест Хэм
5 тур
21 сентября, суббота 18:00 Вест Хэм 2:3 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
37 тур
12 мая, воскресенье 18:00 Эвертон 2:0 Вест Хэм
18 тур
22 декабря, суббота 19:00 Вест Хэм 1:2 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
24 тур
22 января, суббота 18:00 Эвертон 2:2 Вест Хэм
20 тур
28 декабря, вторник 20:30 Вест Хэм 1:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
33 тур
4 апреля, воскресенье 19:00 Эвертон 2:2 Вест Хэм
12 тур
8 ноября, воскресенье 18:00 Вест Хэм 1:2 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
37 тур
16 мая, суббота 18:00 Эвертон 3:1 Вест Хэм
12 тур
8 ноября, суббота 18:00 Вест Хэм 1:3 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
31 тур
22 марта, суббота 20:15 Эвертон 1:1 Вест Хэм
17 тур
15 декабря, суббота 18:00 Вест Хэм 0:1 Эвертон
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