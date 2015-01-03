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Брентфорд - Брайтон

03.01.2015, Суббота, 18:00 мск Брентфорд, стадион Гриффин Парк Англия. Кубок, 3 раунд Брентфорд - Брайтон
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
6 тур
13 сентября, суббота 18:00 Брентфорд 3:2 Брайтон
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