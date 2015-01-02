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Кардифф - Колчестер Юнайтед

02.01.2015, Пятница, 22:45 мск Кардифф, стадион Кардифф Сити Англия. Кубок, 3 раунд Кардифф - Колчестер Юнайтед
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