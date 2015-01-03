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Ротерхэм - Борнмут

03.01.2015, Суббота, 18:00 мск Ротерхэм, стадион Нью-Йорк Англия. Кубок, 3 раунд Ротерхэм - Борнмут
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
6 тур
13 сентября, суббота 18:00 Борнмут 1:1 Ротерхэм
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