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Судьи
Главный судья:
Майкл Оливер (Нортумберланд)

Манчестер Сити - Шеффилд Уэнсдэй

04.01.2015, Воскресенье, 18:00 мск Манчестер, стадион Этихад Стэдиум Англия. Кубок, 3 раунд Манчестер Сити - Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Кубок Лиги (2014/2015)
3 раунд
24 сентября, среда 22:45 Манчестер Сити 7:0 Шеффилд Уэнсдэй
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