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Судьи
Главный судья:
Джонатан Мосс (Вест-Йоркшир)

Уимблдон - Ливерпуль

05.01.2015, Понедельник, 22:55 мск Лондон, стадион Кингсмидоу Трансляция: "Спорт 1" 22:55 (прямая) Англия. Кубок, 3 раунд Уимблдон - Ливерпуль
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