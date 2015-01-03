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Чарльтон - Блэкберн

03.01.2015, Суббота, 18:00 мск Лондон, стадион Вэлли Англия. Кубок, 3 раунд Чарльтон - Блэкберн
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
22 тур
20 декабря, суббота 18:00 Блэкберн 2:0 Чарльтон
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
45 тур
26 апреля, суббота 18:00 Чарльтон 1:3 Блэкберн
12 тур
19 октября, суббота 18:00 Блэкберн 0:1 Чарльтон
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
28 тур
19 января, суббота 19:00 Блэкберн 1:2 Чарльтон
8 тур
29 сентября, суббота 18:00 Чарльтон 1:1 Блэкберн
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