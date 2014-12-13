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Крус Асуль - Вестерн Сидней Уондерерс

13.12.2014, Суббота, 22:30 мск Рабат, стадион Принц Мулай Абдалла Клубный чемпионат мира, 1/4 финала Крус Асуль - Вестерн Сидней Уондерерс
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