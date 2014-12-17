Введите ваш ник на сайте

Лион - Монако

17.12.2014, Среда, 23:00 мск Лион, стадион Жерлан Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала Лион - Монако
Франция. Лига 1 (2014/2015)
5 тур
12 сентября, пятница 22:30 Лион 2:1 Монако
Франция. Лига 1 (2013/2014)
29 тур
16 марта, воскресенье 20:00 Лион 2:3 Монако
11 тур
27 октября, воскресенье 20:00 Монако 2:1 Лион
Франция. Лига 1 (2010/2011)
38 тур
29 мая, воскресенье 23:00 Монако 0:2 Лион
1 тур
7 августа, суббота 23:00 Лион 0:0 Монако
Франция. Лига 1 (2009/2010)
34 тур
12 мая, среда 21:00 Лион 3:0 Монако
18 тур
20 декабря, воскресенье 23:00 Монако 1:1 Лион
Франция. Кубок (2009/2010)
1/16 финала
24 января, воскресенье 22:45 Монако 2:1 Лион
Франция. Лига 1 (2008/2009)
31 тур
12 апреля, воскресенье 23:00 Лион 2:2 Монако
13 тур
8 ноября, суббота 21:00 Монако 0:1 Лион
Франция. Лига 1 (2007/2008)
29 тур
15 марта, суббота 18:00 Монако 0:3 Лион
11 тур
20 октября, суббота 18:15 Лион 3:1 Монако
...
  • Читайте нас: 