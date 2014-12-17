Лилль - Бордо

|15 тур
|30 ноября, воскресенье
|16:00
|Бордо
|1:0
|Лилль
|35 тур
|27 апреля, воскресенье
|23:00
|Лилль
|2:1
|Бордо
|17 тур
|8 декабря, воскресенье
|17:00
|Бордо
|1:0
|Лилль
|23 тур
|12 февраля, воскресенье
|18:00
|Лилль
|4:5
|Бордо
|7 тур
|20 сентября, вторник
|23:00
|Бордо
|1:1
|Лилль
|29 тур
|21 марта, воскресенье
|19:00
|Бордо
|3:1
|Лилль
|13 тур
|8 ноября, воскресенье
|19:00
|Лилль
|2:0
|Бордо
|22 тур
|1 февраля, воскресенье
|19:00
|Бордо
|2:2
|Лилль
|4 тур
|31 августа, воскресенье
|19:00
|Лилль
|2:1
|Бордо