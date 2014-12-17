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Лилль - Бордо

17.12.2014, Среда, 23:00 мск Лилль, стадион Пьер Моруа Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала Лилль - Бордо
Франция. Лига 1 (2014/2015)
15 тур
30 ноября, воскресенье 16:00 Бордо 1:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2013/2014)
35 тур
27 апреля, воскресенье 23:00 Лилль 2:1 Бордо
17 тур
8 декабря, воскресенье 17:00 Бордо 1:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2012/2013)
27 тур
3 марта, воскресенье 23:59 Лилль 2:1 Бордо
9 тур
19 октября, пятница 22:45 Бордо 1:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2011/2012)
23 тур
12 февраля, воскресенье 18:00 Лилль 4:5 Бордо
7 тур
20 сентября, вторник 23:00 Бордо 1:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2010/2011)
31 тур
16 апреля, суббота 23:00 Лилль 1:1 Бордо
15 тур
27 ноября, суббота 23:00 Бордо 1:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2009/2010)
29 тур
21 марта, воскресенье 19:00 Бордо 3:1 Лилль
13 тур
8 ноября, воскресенье 19:00 Лилль 2:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2008/2009)
22 тур
1 февраля, воскресенье 19:00 Бордо 2:2 Лилль
4 тур
31 августа, воскресенье 19:00 Лилль 2:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2007/2008)
26 тур
24 февраля, воскресенье 22:55 Бордо 0:0 Лилль
8 тур
15 сентября, суббота 22:00 Лилль 1:1 Бордо
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