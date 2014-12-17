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Арль-Авиньон - Генгам

17.12.2014, Среда, 23:00 мск Авиньон, стадион Парк-де-Спортс Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала Арль-Авиньон - Генгам
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