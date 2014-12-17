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Аяччо - ПСЖ

17.12.2014, Среда, 23:00 мск Аяччо, стадион Франсуа Коти Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала Аяччо - ПСЖ
Франция. Лига 1 (2013/2014)
20 тур
11 января, суббота 20:00 Аяччо 1:2 ПСЖ
2 тур
18 августа, воскресенье 23:00 ПСЖ 1:1 Аяччо
Франция. Лига 1 (2012/2013)
20 тур
11 января, пятница 23:59 ПСЖ 0:0 Аяччо
2 тур
19 августа, воскресенье 23:00 Аяччо 0:0 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2011/2012)
26 тур
4 марта, воскресенье 20:00 ПСЖ 4:1 Аяччо
10 тур
16 октября, воскресенье 19:00 Аяччо 1:3 ПСЖ
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