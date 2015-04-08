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Олимпик - Ворскла

08.04.2015, Среда, 14:00 мск Киев, стадион имени Банникова Украина. Кубок, 1/4 финала , ответный матч Олимпик - Ворскла
Первый матч: 0 - 0
Украина. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
первый матч		 4 марта, среда 16:00 Ворскла 0:0 Олимпик
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
10 тур
6 декабря, суббота 15:00 Олимпик 1:1 Ворскла
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