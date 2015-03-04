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Ворскла - Олимпик

04.03.2015, Среда, 16:00 мск Полтава, стадион Ворскла Украина. Кубок, 1/4 финала , первый матч Ворскла - Олимпик
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
10 тур
6 декабря, суббота 15:00 Олимпик 1:1 Ворскла
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