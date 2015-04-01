|9 тур
|19 октября, воскресенье
|20:30
|Днепр
|2:1
|Черноморец
|9 тур
|19 октября, воскресенье
|20:30
|Днепр
|2:1
|Черноморец
|26 тур
|20 апреля, воскресенье
|20:30
|Черноморец
|1:0
|Днепр
|11 тур
|28 сентября, суббота
|20:30
|Днепр
|2:0
|Черноморец
|1/8 финала
|30 октября, среда
|21:45
|Черноморец
|Днепр
|1/2 финала
|8 мая, среда
|21:30
|Черноморец
|2:1
|Днепр
|24 тур
|12 апреля, пятница
|20:15
|Черноморец
|1:2
|Днепр
|9 тур
|15 сентября, суббота
|18:30
|Днепр
|1:0
|Черноморец
|20 тур
|10 декабря, суббота
|19:30
|Днепр
|1:0
|Черноморец
|5 тур
|6 августа, суббота
|22:00
|Черноморец
|1:1
|Днепр
|21 тур
|20 марта, суббота
|16:00
|Днепр
|3:1
|Черноморец
|6 тур
|29 августа, суббота
|18:00
|Черноморец
|0:1
|Днепр
|27 тур
|9 мая, суббота
|19:00
|Днепр
|4:1
|Черноморец
|12 тур
|25 октября, суббота
|19:00
|Черноморец
|1:1
|Днепр
|27 тур
|25 апреля, пятница
|20:00
|Днепр
|1:0
|Черноморец
|12 тур
|7 октября, воскресенье
|20:00
|Черноморец
|1:2
|Днепр