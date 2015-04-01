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Черноморец - Днепр

01.04.2015, Среда, 19:00 мск Киев, стадион Динамо им. Лобановского Украина. Кубок, 1/4 финала , первый матч Черноморец - Днепр
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
9 тур
19 октября, воскресенье 20:30 Днепр 2:1 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
20 апреля, воскресенье 20:30 Черноморец 1:0 Днепр
11 тур
28 сентября, суббота 20:30 Днепр 2:0 Черноморец
Украина. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
30 октября, среда 21:45 Черноморец Днепр
Украина. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
8 мая, среда 21:30 Черноморец 2:1 Днепр
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
12 апреля, пятница 20:15 Черноморец 1:2 Днепр
9 тур
15 сентября, суббота 18:30 Днепр 1:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
20 тур
10 декабря, суббота 19:30 Днепр 1:0 Черноморец
5 тур
6 августа, суббота 22:00 Черноморец 1:1 Днепр
Чемпионат Украины (2009/2010)
21 тур
20 марта, суббота 16:00 Днепр 3:1 Черноморец
6 тур
29 августа, суббота 18:00 Черноморец 0:1 Днепр
Чемпионат Украины (2008/2009)
27 тур
9 мая, суббота 19:00 Днепр 4:1 Черноморец
12 тур
25 октября, суббота 19:00 Черноморец 1:1 Днепр
Чемпионат Украины (2007/2008)
27 тур
25 апреля, пятница 20:00 Днепр 1:0 Черноморец
12 тур
7 октября, воскресенье 20:00 Черноморец 1:2 Днепр
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