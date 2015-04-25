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Алавес - Бетис

25.04.2015, Суббота, 19:15 мск Витория-Гастейс, стадион Мендисорроса Испания. Сегунда, 35 тур Алавес - Бетис
Испания. Сегунда (2014/2015)
14 тур
23 ноября, воскресенье 20:15 Бетис 1:2 Алавес
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бетис 42 25 9 8 73:40 +33 84
2. Спортинг Х 42 21 19 2 57:27 +30 82
3. Жирона 42 24 10 8 63:35 +28 82
4. Лас-Пальмас 42 22 12 8 73:47 +26 78
5. Вальядолид 42 21 9 12 65:40 +25 72
6. Сарагоса 42 15 16 11 61:58 +3 61
7. Понферрадина 42 16 12 14 55:51 +4 60
8. Мирандес 42 16 11 15 42:44 -2 59
9. Льягостера 42 15 12 15 41:41 0 57
10. Леганес 42 15 11 16 48:42 +6 56
11. Алькоркон 42 12 18 12 44:49 -5 54
12. Нумансия 42 12 17 13 54:55 -1 53
13. Алавес 42 14 11 17 49:53 -4 53
14. Альбасете 42 14 9 19 55:65 -10 51
15. Луго 42 11 16 15 48:56 -8 49
16. Мальорка 42 13 9 20 51:64 -13 48
17. Тенерифе 42 11 15 16 41:48 -7 48
18. Осасуна 42 11 12 19 41:60 -19 45
19. Расинг 42 12 8 22 42:53 -11 44
20. Рекреативо 42 10 11 21 37:59 -22 41
21. Сабадель 42 8 14 20 41:66 -25 38
22. Барселона Б 42 9 9 24 55:83 -28 36
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