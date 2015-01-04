Расинг - Нумансия

|27 тур
|15 марта, воскресенье
|19:00
|Расинг
|5:0
|Нумансия
|8 тур
|26 октября, воскресенье
|19:00
|Нумансия
|2:1
|Расинг
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бетис
|42
|25
|9
|8
|73:40
|+33
|84
|2.
|Спортинг Х
|42
|21
|19
|2
|57:27
|+30
|82
|3.
|Жирона
|42
|24
|10
|8
|63:35
|+28
|82
|4.
|Лас-Пальмас
|42
|22
|12
|8
|73:47
|+26
|78
|5.
|Вальядолид
|42
|21
|9
|12
|65:40
|+25
|72
|6.
|Сарагоса
|42
|15
|16
|11
|61:58
|+3
|61
|7.
|Понферрадина
|42
|16
|12
|14
|55:51
|+4
|60
|8.
|Мирандес
|42
|16
|11
|15
|42:44
|-2
|59
|9.
|Льягостера
|42
|15
|12
|15
|41:41
|0
|57
|10.
|Леганес
|42
|15
|11
|16
|48:42
|+6
|56
|11.
|Алькоркон
|42
|12
|18
|12
|44:49
|-5
|54
|12.
|Нумансия
|42
|12
|17
|13
|54:55
|-1
|53
|13.
|Алавес
|42
|14
|11
|17
|49:53
|-4
|53
|14.
|Альбасете
|42
|14
|9
|19
|55:65
|-10
|51
|15.
|Луго
|42
|11
|16
|15
|48:56
|-8
|49
|16.
|Мальорка
|42
|13
|9
|20
|51:64
|-13
|48
|17.
|Тенерифе
|42
|11
|15
|16
|41:48
|-7
|48
|18.
|Осасуна
|42
|11
|12
|19
|41:60
|-19
|45
|19.
|Расинг
|42
|12
|8
|22
|42:53
|-11
|44
|20.
|Рекреативо
|42
|10
|11
|21
|37:59
|-22
|41
|21.
|Сабадель
|42
|8
|14
|20
|41:66
|-25
|38
|22.
|Барселона Б
|42
|9
|9
|24
|55:83
|-28
|36