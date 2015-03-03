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Судьи
Главный судья:
Тобиас Вельц (Висбаден)

Динамо - Боруссия

03.03.2015, Вторник, 22:30 мск Дрезден, стадион Глюкгазштадион Германия. Кубок, 1/8 финала Динамо - Боруссия
Германия. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
25 октября, вторник 22:30 Боруссия 2:0 Динамо
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