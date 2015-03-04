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РБ Лейпциг - Вольфсбург

04.03.2015, Среда, 21:00 мск Лейпциг, стадион Ред Булл Арена Германия. Кубок, 1/8 финала РБ Лейпциг - Вольфсбург
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