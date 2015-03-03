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Аален - Хоффенхайм

03.03.2015, Вторник, 21:00 мск Аален, стадион Шольц-Арена Германия. Кубок, 1/8 финала Аален - Хоффенхайм
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