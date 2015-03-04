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Бавария - Айнтрахт

04.03.2015, Среда, 22:30 мск Мюнхен, стадион Альянц Арена Германия. Кубок, 1/8 финала Бавария - Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2013/2014)
31 тур
19 апреля, суббота 17:30 Айнтрахт 0:2 Бавария
14 тур
30 ноября, суббота 18:30 Бавария 2:0 Айнтрахт
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