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Судьи
Главный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

Арсенал - Оренбург

03.03.2015, Вторник, 18:00 мск Тула, стадион Арсенал Россия. Кубок, 1/4 финала Арсенал - Оренбург
Россия. ФНЛ (2013/2014)
23 тур
10 ноября, воскресенье 17:00 Арсенал 2:0 Оренбург
5 тур
28 июля, воскресенье 17:00 Оренбург 2:2 Арсенал
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