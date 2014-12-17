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Вильярреал - Кадис

17.12.2014, Среда, 23:59 мск Вильярреал, стадион Эстадио де ла Серамика Испания. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Вильярреал - Кадис
Первый матч: 2 - 1
Испания. Кубок (2014/2015)
1/16 финала
первый матч		 4 декабря, четверг 22:00 Кадис 1:2 Вильярреал
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