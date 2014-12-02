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Реал - Корнелья

02.12.2014, Вторник, 22:00 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Испания. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Реал - Корнелья
Первый матч: 4 - 1
Испания. Кубок (2014/2015)
1/16 финала
первый матч		 29 октября, среда 22:00 Корнелья 1:4 Реал
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