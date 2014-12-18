Введите ваш ник на сайте

Атлетико - Оспиталет

18.12.2014, Четверг, 22:00 мск Мадрид, стадион Висенте Кальдерон Испания. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Атлетико - Оспиталет
Первый матч: 3 - 0
Испания. Кубок (2014/2015)
1/16 финала
первый матч		 3 декабря, среда 22:00 Оспиталет 0:3 Атлетико
...
  • Читайте нас: 