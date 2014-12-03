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Севилья - Сабадель

03.12.2014, Среда, 22:00 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Испания. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Севилья - Сабадель
Первый матч: 6 - 1
Испания. Кубок (2014/2015)
1/16 финала
первый матч		 29 октября, среда 23:59 Сабадель 1:6 Севилья
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