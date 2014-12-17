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Кордоба - Гранада

17.12.2014, Среда, 23:59 мск Кордоба, стадион Нуэво Арканхель Испания. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Кордоба - Гранада
Первый матч: 0 - 1
Испания. Кубок (2014/2015)
1/16 финала
первый матч		 3 декабря, среда 23:59 Гранада 1:0 Кордоба
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