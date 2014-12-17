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Эспаньол - Алавес

17.12.2014, Среда, 22:00 мск Барселона, стадион Корнелья-Эль Прат Испания. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Эспаньол - Алавес
Первый матч: 2 - 0
Испания. Кубок (2014/2015)
1/16 финала
первый матч		 2 декабря, вторник 22:00 Алавес 0:2 Эспаньол
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