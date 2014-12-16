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Валенсия - Райо Вальекано

16.12.2014, Вторник, 22:00 мск Валенсия, стадион Месталья Испания. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Валенсия - Райо Вальекано
Первый матч: 2 - 1
Испания. Примера (2014/2015)
15 тур
13 декабря, суббота 20:00 Валенсия 3:0 Райо Вальекано
Испания. Кубок (2014/2015)
1/16 финала
первый матч		 4 декабря, четверг 23:59 Райо Вальекано 1:2 Валенсия
Испания. Примера (2013/2014)
26 тур
2 марта, воскресенье 23:59 Райо Вальекано 1:0 Валенсия
7 тур
28 сентября, суббота 18:00 Валенсия 1:0 Райо Вальекано
Испания. Примера (2012/2013)
35 тур
12 мая, воскресенье 14:00 Райо Вальекано 0:4 Валенсия
16 тур
16 декабря, воскресенье 20:00 Валенсия 0:1 Райо Вальекано
Испания. Примера (2011/2012)
33 тур
11 апреля, среда 22:00 Валенсия 4:1 Райо Вальекано
14 тур
26 ноября, суббота 21:00 Райо Вальекано 1:2 Валенсия
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