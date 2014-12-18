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Атлетик - Алькояно

18.12.2014, Четверг, 23:59 мск Бильбао, стадион Сан Мамес Баррия Испания. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Атлетик - Алькояно
Первый матч: 1 - 1
Испания. Кубок (2014/2015)
1/16 финала
первый матч		 2 декабря, вторник 22:00 Алькояно 1:1 Атлетик
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