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Сельта - Лас-Пальмас

16.12.2014, Вторник, 22:00 мск Виго, стадион Балаидос Испания. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Сельта - Лас-Пальмас
Первый матч: 1 - 2
Испания. Кубок (2014/2015)
1/16 финала
первый матч		 2 декабря, вторник 23:59 Лас-Пальмас 2:1 Сельта
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