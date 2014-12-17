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Леванте - Альбасете

17.12.2014, Среда, 22:00 мск Валенсия, стадион Сьютат де Валенсия Испания. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Леванте - Альбасете
Первый матч: 1 - 1
Испания. Кубок (2014/2015)
1/16 финала
первый матч		 5 декабря, пятница 22:00 Альбасете 1:1 Леванте
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