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Реал Ов - Реал Сосьедад

04.12.2014, Четверг, 22:00 мск Овьедо, стадион Карлос Тартьере Испания. Кубок, 1/16 финала , первый матч Реал Ов - Реал Сосьедад
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