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Кадис - Вильярреал

04.12.2014, Четверг, 22:00 мск Кадис, стадион Нуэво Мирандилья Испания. Кубок, 1/16 финала , первый матч Кадис - Вильярреал
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