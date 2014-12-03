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Оспиталет - Атлетико

03.12.2014, Среда, 22:00 мск Оспиталет, стадион Олимпийский муниципальный стадион Испания. Кубок, 1/16 финала , первый матч Оспиталет - Атлетико
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